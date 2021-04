Salário de R$ 39M, pedido de Simeone, novo contrato e mais: Grêmio é avisado em negócio por D. Costa e Atlético entra no páreo

A novela entre Grêmio e Douglas Costa ainda promete novos capítulos. O atacante, segundo o ‘UOL’, recebeu algumas ofertas na Europa. O camisa 7 não conseguiu se firmar no Bayern, onde é uma das últimas opções de Hansi Flick. O ponta, aliás, deixou bem claro que seu desejo é acertar com o Tricolor ainda neste ano.









Os empresários de Douglas já estão cientes, mas alguns problemas extracampo poderiam interferir no retorno do atacante. A demissão de Renato e a queda precoce na Libertadores são alguns dos principais exemplos. A forte concorrência na Europa também pode dificultar o negócio, já que a Juve descarta uma possível liberação de graça.

Os italianos querem lucrar na saída do atacante a qualquer custo e nesta última semana receberam uma oferta do Atlético de Madrid, da Espanha. A informação foi divulgada em primeira mão pelo repórter Vagner Martins, da TV Bandeirantes RS, em seu canal no YouTube. O jornalista, aliás, trouxe os valores da proposta.

Foto: Francesco Pecoraro/Getty Images



O time de Simeone teria oferecido € 10 milhões de euros (R$ 65M, na cotação atual) pela transferência de Douglas. O salário seria praticamente o mesmo que o atleta já recebe na Juve: € 6 milhões (R$ 39M) por ano. Desta forma, fica quase impossível sonhar com a volta do atacante.

Alguns amigos pessoais do jogador, como Alê Oliveira e Duda Garbi, garantem que há negócio:

“Calma, gente. Ele ainda não fechou. Mas tá quase” – Duda.

“O Douglas vai jogar no Grêmio. Você acertou a data sim (julho). Vai ser o maior salário do Brasil, mas muito menos que ele ganha na Europa” – Alê.