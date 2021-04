Salário de R$ 800 mil, falta de espaço no Inter e mais: São Paulo vê Guerrero perder moral com MAR no Sul e venda não será barrada

No início deste mês, o Atlético de Cuca entrou no páreo por Guerrero. A informação foi divulgada em primeira mão pela reportagem da ‘Revista Colorada’. Em entrevista à imprensa peruana, Barcellos, presidente do Inter, manifestou interesse em renovar o contrato do atacante.









“Ele acrescenta muito. Ele encerrar carreira no Inter não é uma decisão somente nossa, é do atleta, e temos que entender. Temos que ver quanto tempo ele pretende estar em campo, sabemos que condições físicas e técnicas ele tem. É um assunto que ainda não estamos tratando”, explicou o mandatário.

O interesse por Guerrero não parou em BH, já que o São Paulo também teria entrado na briga pelo centroavante. De acordo com o ‘UOL Esporte’, a consulta teria acontecido antes do Tricolor Paulista contratar o experiente Eder. O peruano foi consultado, mas o bate-papo não avançou e nenhuma proposta foi feita.

Foto: Pedro H. Tesch/AGIF



Nesta última semana, o Tricolor viu a situação de Paolo sofrer uma imensa reviravolta em POA. O repórter Leonardo Meneghetti, em seu canal no YouTube, informou que o Inter não deve dificultar uma possível saída de Guerrero caso uma oferta seja feita. O camisa 9 ganha um salário muito alto (R$ 800 mil mensais) e sua recuperação pós-cirurgia ainda é uma incógnita.

Por outro lado, Ramírez tem Yuri Alberto e Galhardo no elenco. Sendo assim, vender Guerrero não seria uma tarefa das mais difíceis no Sul. Veículos de imprensa do Peru também noticiaram que o Alianza Lima entrou na jogada. Jefferson Farfán, companheiro de seleção e amigo pessoal de Paolo, estaria tentando convencer o artilheiro.