Salário mínimo para 2022 é definido, mas ainda pode mudar; ENTENDA!

Nesta semana, uma notícia pegou a todos de surpresa. Acontece que o governo federal anunciou que o valor do salário mínimo para 2022 foi pré-definido. Segundo consta no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para o ano que vem, o valor estipulado foi de R$1.147. Entretanto, a quantia ainda pode mudar.

A previsão do Ministério da Economia para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) deste ano é de 4,27%. Como se trata de uma estimativa, o valor pode alterar até dezembro. E caso mude, o valor do salário mínimo para 2022 também mudará.

O salário mínimo de 2021 foi fixado em R$1.100. Caso o valor seja concretizado em R$1.147, teríamos um aumento de R$47. A quantia é sem aumento real, ou seja, o aumento do valor somente é para repor a perda da inflação do período, sem valorização real do salário mínimo.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias dispõe de bases para a aprovação do orçamento do ano seguinte e, por conta disso, traz previsões dos principais indicadores econômicos. Caso a inflação verificada no fim do ano seja diferente da previsão, o governo pode rever o valor durante a tramitação do próprio orçamento.

De acordo com dados da Dieese – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o salário mínimo é referência para nada menos que 50 milhões de pessoas no Brasil, das quais 24 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Além do salário mínimo para 2022, o governo já estipula o salário mínimo para os dois anos seguintes ao ano de 2022: os anos de 2023 e 2024:

R$ 1.188 em 2023; e

R$ 1.229 em 2024.

Esses valores são apenas uma referência, e também podem ser alterados posteriormente.

Evolução do salário mínimo

Maio/2004 : R$260,00

: R$260,00 Maio/2005 : R$300,00

: R$300,00 Abril/2006 : R$350,00

: R$350,00 Abril/2007 : R$380,00

: R$380,00 Março/2008 : R$415,00

: R$415,00 Fevereiro/2009 : R$465,00

: R$465,00 Janeiro/2010 : R$510,00

: R$510,00 Janeiro/2011 : R$545,00

: R$545,00 Janeiro/2012 : R$622,00

: R$622,00 Janeiro/2013 : R$678,00

: R$678,00 Janeiro/2014 : R$724,00

: R$724,00 Janeiro/2015 : R$788,00

: R$788,00 Janeiro/2016 : R$880,00

: R$880,00 Janeiro/2017 : R$937,00

: R$937,00 Janeiro/2018 : R$954,00

: R$954,00 Janeiro/2019 : R$998,00

: R$998,00 Janeiro/2020 : R$1.045,00

: R$1.045,00 Janeiro/2021 : R$1.100,00

: R$1.100,00 Janeiro/2022 : R$1.147,00 – Projeção

: R$1.147,00 – Projeção Janeiro/2023 : R$1.188,00 – Projeção

: R$1.188,00 – Projeção Janeiro/2024: R$1.229,00 – Projeção

Novo salário mínimo não tem aumento real e repõe apenas o índice da inflação

Em 2019, o governo acabou com a política de reajuste real do salário mínimo. Sendo assim, agora o valor salarial se limita a seguir a determinação da Constituição, que fala em preservação do poder aquisitivo do trabalhador.

O ganho real do salário mínimo foi implementado por Fernando Henrique Cardoso (PSDB) informalmente, em 1994, logo após a adoção do Plano Real. As gestões petistas oficializaram a medida.

Sem ganho real no salário mínimo, o governo consegue um alívio financeiro, uma vez que o aumento do salário mínimo reajusta automaticamente benefícios previdenciários e assistenciais. Para cada R$ 1 de aumento no valor do mínimo, o governo amplia em cerca de R$ 315 milhões as despesas por ano.

Um aumento de R$ 47, portanto, representa uma despesa extra de quase R$ 15 bilhões.

O reajuste do valor do salário mínimo também influencia nas contas públicas. Acontece que o abono salarial PIS/PASEP e os benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) utilizam o valor salarial como referência.

Você sabe como é calculado o salário mínimo?

O valor do salário mínimo afeta a vida de todos os brasileiros, não é verdade? Afinal de contas, o valor é utilizado como base de remuneração dos assalariados, aposentados, pensionistas… Todo mundo que tem ou teve sua carteira assinada um dia e trabalhou em regime de CLT tem sua sua remuneração afetada por mudanças no salário.

Primeiramente, o valor do salário mínimo foi criado no governo de Getúlio Vargas, em 1936, e definiu o piso (mínimo necessário) da remuneração que os empregadores deveriam pagar aos funcionários. O valor do mínimo é reajustado anualmente.

Neste ano de 2021, o valor do salário mínimo passou de R$ 1.045 para R$ 1.100. Anteriormente, segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), um documento que o governo apresenta ao Congresso para determinar as despesas e receitas do ano seguinte – havia previsto o valor para 2021 de R$ 1.088.

O valor subiu posteriormente por conta da alta da inflação. Ou seja, o reajuste não é fixo e vários fatores são considerados na hora de calcular o salário mínimo.

