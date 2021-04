Salários de R$ 850 mil, desejo antigo e preferido da torcida: Tiago Nunes deixa Lisca para trás e encaminha acerto com o Grêmio

Depois de confirmada a mudança no comando técnico do Grêmio, Tiago Nunes está na ponta, como preferido do clube gaúcho neste momento para assumir o cargo, tendo Lisca aparecendo como um “Plano B”. Os dois nomes surgiram como possibilidade, já que a ideia não é avançar por um estrangeiro.









Importante salientar que, conforme informou o GloboEsporte.com, os contatos com o comandante já começaram. Ano passado, por exemplo, já havia sido elogiado em determinados momentos de mais pressão em Renato Portaluppi.

Além disso, seu nome circula nos bastidores do Imortal como um técnico de qualidade e com perfil que agrada há mais tempo. Diante da necessidade de mudança e afirmação com o elenco o mais rápido possível, a previsão dada pelo presidente para anunciar um novo profissional é de na próxima semana.

Treinador teve passagem de sucesso pelo Athletico-PR – Foto: Gabriel Machado/AGIF.



Vale ressaltar que Tiago Nunes, inclusive, já trabalhou no Grêmio, nas categorias de base, treinando um dos expoentes do elenco gremista: o meia Jean Pyerre. Quando o clube gaúcho encarou o Athletico na semifinal da Copa do Brasil de 2019, os pais do jovem mostraram gratidão com o tratamento dado ao atleta no sub-15.

Quando se trata de salários, essa situação ainda não foi discutida diretamente com o Tricolor, mas quando assinou com o Corinthians, o treinador e sua comissão técnica custavam aos cofres paulistas cerca de R$ 850 mil mensais, salário considerado alto, mas que deve ser negociado nos bastidores.