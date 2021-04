Salgado quer A. Teixeira na Série B e empresários preparam salário por acerto no Vasco; 68 gols em 142 jogos pesam na balança

O Vasco de Marcelo Cabo está sem freio. Na noite da última quinta (15), o Gigante não teve medo do Flamengo e atropelou a equipe de Rogério Ceni em pleno Maracanã. O passeio do Cruz-Maltino teve direito a golaço de Cano e dancinha de Morato ‘à la’ Edmundo nos anos 90.









Os reforços contratados por Pássaro até aqui foram pontuais no bom momento do Vasco: Morato, Zeca, Marquinhos Gabriel, Ernando e Léo Jabá terão um papel importantíssimo na temporada. A Série B exige um elenco com muitos opções e Cabo já está ciente disso. Mesmo com tantas opções na base e contratações, a direção ainda está de olho no mercado de transferências e pode preparar um ‘presentão’.

A manhã desta 6ª (16) foi marcada por uma bomba na torcida. Alex Teixeira está na mira do Vasco e pode ser um dos reforços na disputa da B. A informação foi divulgada em primeira mão pelos colegas da ‘Gazeta Esportiva’. A ideia de Salgado é contratar um nome que aumente o número de sócios-torcedores e que engaje ainda mais a fama do Gigante no cenário brasileiro.

Foto: Masashi Hara/Getty Images



Pássaro entende que os salários são inviáveis, mas já prepara um projeto que possa convencer Alex. O atacante estava na China e foi formado nas categorias de base do Vasco. Um grupo de empresários está sendo procurado pra viabilizar um salário acima do teto permitido hoje pelo time da Colina. A notícia segue repercutindo na web e deve se desenrolar ainda mais nos próximos dias.

Números de Alex Teixeira pelo Jiangsu Suning:

142 jogos

68 gols