Sallinas, do São José, valoriza empate com o Internacional pelo Gauchão

Nesta quarta-feira, o São José encarou o Internacional no Beira-Rio e saiu com um empate em zero a zero. O resultado foi muito comemorado pelo time visitante, e ressaltado pelo zagueiro Victor Sallinas, um dos responsáveis por parar o ataque colorado.

“Hoje não saímos com os três pontos, mas temos que valorizar o empate contra um time da grandeza do Inter e importante ressaltar que foram com força máxima, o que se torna mais difícil. Queríamos a vitória, mas ficamos orgulhosos pelo ponto conquistado”.

Fernando Alves

O defensor também comentou sobre a dificuldade de marcar o atacante Paolo Guerrero. Embora tenha voltado a jogar há pouco tempo, o peruano é um dos atacantes mais perigosos do Brasil, o que exigiu grande esforço do São José.

“Foi muito válido jogar com profissionais dessa qualidade, nos exige o mais alto nível de atenção e de leitura de jogo, hoje fomos felizes em pará-los. Estamos em um grau de confiança positivo e isso faz total diferença para que o time consiga render dentro de campo”.