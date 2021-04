Salvador: Bruno Reis anuncia vacinação para profissionais da educação a partir de 40 anos

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou na tarde deste sábado (23) a ampliação da vacinação para profissionais de educação. Agora, trabalhadores com 40 anos ou mais dessa área poderão ser vacinados. Segundo o gestor municipal, a imunização acontecerá até o próximo dia 2, um dia antes das voltas às aulas presenciais.

Além disso, Bruno afirmou que a cidade iniciará a imunização dos trabalhadores da limpeza e do transporte coletivo rodoviário de 50 anos ou mais.

“Em breve, vamos divulgar todas as informações detalhadas do calendário de vacinação”, escreveu no Twitter.