Salvador: Prefeitura anuncia reabertura das praias a partir de segunda (3)

A partir da próxima segunda-feira (3), a Prefeitura vai permitir a reabertura de todas as praias de Salvador com horário livre e nos dias úteis, ou seja, de segunda a sexta-feira. A exceção será o Porto da Barra, que funcionará apenas de terça a sexta.

A decisão foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis, em coletiva virtual que também marcou a entrega simbólica do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Raul Queiroz, em São Cristóvão, nesta sexta-feira (30).

De acordo com o prefeito, a medida foi tomada a partir de um pleito dos próprios trabalhadores que atuam nas praias e do trade turístico. Ele disse ainda que foi considerando a situação atual da cidade, que possui mais leitos clínicos e de UTI exclusivos para Covid-19 em comparação ao ano passado.

“Diante da situação de hoje, podemos voltar com segurança. No entanto, se tiver risco de chegada de novas cepas ou os números voltarem a crescer, podemos suspender essas decisões”, declarou Bruno Reis.

Além disso, mais duas medidas foram tomadas pela administração municipal relativas ao funcionamento das atividades em Salvador.

Uma delas é o retorno de 100% das atividades presenciais na Prefeitura, inclusive os atendimentos presenciais – em alguns casos, esses atendimentos podem ser feitos através de agendamento, a depender da dinâmica do órgão. Neste caso, continuam afastados os trabalhadores que estão no chamado grupo de risco, a exemplo de comorbidades e gestantes.

Também foi anunciada a autorização neste domingo (2), na segunda-feira (3) e no próximo domingo (9), da abertura do comércio de rua, das 10h às 18h, e dos shoppings centers e centros comerciais e similares, das 10h às 20h, devido à proximidade do Dia das Mães.