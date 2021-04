Salve-se Quem Puder exagera na dose ao repetir fórmula de Haja Coração; entenda · .

Escrita pelo mesmo autor de Haja Coração (2016), Salve-se Quem Puder exagera na dose ao repetir a fórmula de triângulo amoroso. Se na adaptação de Sassaricando (1987) a mocinha ficava entre dois amores, na atual novela das sete da Globo são três protagonistas divididas entre dois ou três paixonites cada.

Em Haja Coração, Tancinha (Mariana Ximenes) ficou até o último capítulo em dúvida se escolhia se casar com o amor da juventude, Apolo (Malvino Salvador), ou se apostava em um novo amor com Beto (João Baldasserini).

O intérprete de Beto, inclusive, foi escalado para o elenco de Salve-se Quem Puder, agora na pele de Zezinho. Como publicitário riquinho, ele não conquistou o coração da mocinha na exibição original nem na reprise, mas na atual novela das sete ainda tem chance de levar a melhor na disputa com Renzo (Rafael Cardoso) por Alexia (Deborah Secco).

Ciente de que triângulos rendem, Ortiz decidiu criar vários deles na novela inédita. Para ajudar o telespectador a entender os diversos rolos e enroscos, quase tão confusos quanto o “surubão” de Amor de Mãe, o . preparou alguns infográficos que ilustram e explicam as teias de romance. Confira:

arthur braga/.

Alexia

Durante uma viagem a trabalho no México, Alexia logo se interessou por Renzo, um saradão que conheceu na praia. Após se envolver, ela descobriu que ele é um criminoso e capanga da vilã Dominique (Guilhermina Guinle). E para piorar, testemunhou a malvada assassinar um juiz e acabou entrando em um programa de proteção a testemunhas junto com Kyra (Vitória Strada) e Luna (Juliana Paiva).

No programa, ela conheceu o caipira Zezinho, seu guardião junto a Ermelinda (Grace Gianoukas), e acabou se apaixonando pelo jeitão chucro dele. Entretanto, em breve ela verá que Renzo é um vilão com crise de identidade e ficará sem saber de qual dos crushs gosta mais.

arthur braga/.

Kyra

Kyra começou a novela noiva de Rafael (Bruno Ferrari), que é crush de Renatinha (Juliana Alves), e começou a planejar um casamento no México. Mas, por ser testemunha de um crime com Alexia e Luna, ela foi dada como morta durante o furacão que devastou Cancún e obrigada a se esconder com as colegas.

Apesar disso, ela conhecerá Alan (Thiago Fragoso), primo de Alexia. Ao virar babá dos três filhos do viúvo, os dois começarão uma aproximação. A patricinha conquistará o coração dele aos poucos, conseguindo desbancar até Petra (Bruna Guerin), irmã de Alexia que sempre foi apaixonada pelo primo.

Ao mesmo tempo, a atrapalhada tentará manter contato com Rafael, mas Renatinha a pegará no pulo, descobrirá toda a história sobre o programa de proteção e obrigará a rival a desistir do empresário de vez.

Na nova fase de Salve-se Quem Puder, que só vai ao ar a partir do dia 17, mais uma pessoa se enroscará na teia amorosa. O público verá Sophia Abrahão entrando em cena como a personagem Júlia para fisgar o coração de Rafael e causar um desespero na invejosa interpretada por Juliana Alves.

arthur braga/.

Luna

Ex-namorada de Juan (José Condessa), Luna nunca conseguiu perdoar o português por tê-la traído quando eles estavam juntos, mas sempre manteve um sentimento aceso, apesar do olho gordo de Gabi (Nina Frossi), sua melhor amiga e colega de trabalho que secretamente também gosta do bonitão.

A mexicana decidiu aproveitar o programa de proteção para ir atrás de sua mãe, Helena (Flávia Alessandra), que a abandonou no México com o pai, Mário (Murilo). Só que nesse processo, Fiona (identidade falsa de Luna) se encantará por Téo (Felipe Simas), o enteado de Helena e namorado de Úrsula (Aline Dias), e o interesse se tornará recíproco.

Para adicionar mais confusão, o ator que interpreta Juan abandonou as gravações da novela devido à pandemia da Covid-19, obrigando Daniel Ortiz a aumentar mais a teia. Felipe Simas entrará na novela como Alejandro, um outro ex-namorado de Luna que irá disputar o coração da estudante de Fisioterapia com Téo –os dois atores são irmãos na vida real.

arthur braga/.

Bônus: Micaela

Mesmo não sendo uma das protagonistas, Micaela (Sabrina Petraglia) também ganhou um triângulo amoroso para chamar de seu em Salve-se Quem Puder. A outra enteada de Helena começa a primeira fase da novela das sete sendo disputada pelos irmãos Gael (Cirillo Luna) e Bruno (Marcos Pitombo).

Pouco antes das gravações da trama serem interrompidas por causa da pandemia, Sabrina engravidou e teve de ser afastada da produção. Ortiz também precisou reescrever a história da filha de Hugo (Leopoldo Pacheco) que em breve viajará para um intercâmbio fora do país, deixando os dois apaixonados a ver navios.

A personagem, entretanto, pode voltar nos últimos capítulos da novela. Fontes da reportagem afirmam que a atriz gravou cenas em que Micaela aparecerá para buscar Bruno no Brasil, enfim escolhendo o personagem de Marcos Pitombo para seu final feliz –repetindo o desfecho de seus personagens de Haja Coração, quando também fizeram par romântico.

Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos da novela de Daniel Ortiz. O público verá a reprise do que foi ao ar em 2020 até 17 de maio, quando a Globo apresentará os capítulos inéditos do folhetim.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas novelas da Globo.