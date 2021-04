Salve-se Quem Puder: Kyra extrapola na falação e entrega segredo a Alan

Kyra/Cleyde (Vitória Strada) não consegue ‘segurar língua’ dentro da boca de jeito nenhum em “Salve-se Quem Puder“. Em cena prevista para ir ao ar nesta quinta-feira (22), em conversa com Alan (Thiago Fragoso), a jovem vai acabar comentando sobre sua verdadeira identidade.

Tudo começa quando Alan convidar a funcionária para viajar com ele e os filhos para o Rio de Janeiro. “Não sei o dia exatamente. Mas é pra festa de lançamento da novela da Petra [Bruna Guerin]. E eu vou precisar de ajuda, preciso de alguém pra ficar com as crianças”, dirá o advogado, para justificar o pedido.