Salve-se Quem Puder: Téo avança dos exercícios para os beijos com Fiona

As sessões de fisioterapia têm aproximado cada vez mais Téo (Felipe Simas) e Fiona/Luna (Juliana Paiva) em ‘Salve-se Quem Puder‘. Mesmo com toda implicância da mãe e da namorada, Téo não consegue mais controlar seus sentimentos pela fisioterapeuta.

Em cena prevista para ir ao ar a partir da próxima segunda-feira (26), após mais uma sessão de exercícios, Téo vai desabafar situações da sua vida com Fiona e dizer que ela feito muita diferença em sua vida.

“Que bom que eu tô conseguindo te ajudar tanto assim. Sabe, eu… Eu também não tive um dia bom… Me decepcionei com uma pessoa e… Ai, desculpa… Olha a fisioterapeuta aqui, já torturei seu corpo, agora to torturando seus ouvidos”, dirá Fiona.