Sampaoli ‘ajuda’ Holan e recomenda meio-campista, que empolga nos treinamentos e ganha pontos no Santos

É inegável que Jorge Sampaoli fez um bom trabalho no Santos. O argentino saiu pelas portas dos fundos e isso deixou mágoa no clube e até com parte da torcida. No entanto, o futebol jogado pelo Peixe em 2019 foi algo muito fora da curva e isso impressionou demais, principalmente quando a equipe atuava dentro de casa.









O curioso ainda falando sobre o técnico é que ele ainda é assunto na Vila Belmiro. De acordo com o portal “Meu Peixão”, o técnico recomendou o jovem Gabriel Pirani ao novo comandante santista, Ariel Holan. O jovem meio-campista é considerado uma das maiores promessas do Alvinegro Praiano.

O atleta não chegou a ser relacionado por Sampaoli em 2019, mas já chamava atenção. Durante os treinamentos, a promessa tem impressionado Holan e deve ganhar sequência dentro das quatro linhas muito em breve. A personalidade e a técnica apurada chamam atenção de todos que trabalham no Peixe.

Foto: Ivan Storti/Flickr Oficial Santos FC/Divulgação



O principal concorrente do garoto nesse momento é Jean Mota, que pode levar vantagem na corrida por ser mais experiente e acostumado com jogos grandes. Só que o jovem jogador vem pedindo passagem e está muito confiante vestindo a camisa santista

Por outro lado, Holan só costuma definir a escalação próximo ao dia do jogo e, assim, deixa aberto muitas possibilidades. Titular ou não, o garoto aparece como uma ‘arma’ surpresa para o técnico surpreender os adversários.