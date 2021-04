Samsung e Olympus podem se aliar para melhorar câmeras de celular

A fabricante sul-coreana Samsung e a tradicional marca japonesa Olympus podem em breve estabelecer uma aliança. De acordo com informações de especialistas em vazamentos da indústria, a dupla estaria interessada em colaborações na área de fotografia.

De acordo com o perfil do Twitter conhecido como Yogesh, as duas companhias chegaram a conversar sobre o assunto, mas detalhes das negociações ainda são mantidas em segredo — sendo que o processo pode nem ser concretizado.

As per the info I got, both Samsung and Olympus held talks about a possible partnership. The current status and extent of this partnership is not exactly clear. They could work on a special edition Fold or we could see this happen on ‘H3’ (S22 Ultra)https://t.co/y4ykWKIIR7

— Yogesh (@heyitsyogesh) April 7, 2021