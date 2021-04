Samsung oferece curso gratuito para educadores e estudantes

A Samsung disponibiliza curso online gratuito focado em incentivar o desenvolvimento do conhecimento e da prática científica para educadores e estudantes.

Para ter acesso ao “Caminhos para o STEM” (sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática), os interessados devem fazer a inscrição no aplicativo do projeto Respostas para o Amanhã, disponível para download na Play Store.

A capacitação, fruto de uma parceria com o Cenpec (Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária), conta com seis módulos, com carga horária de 20 horas. Os participantes vão receber certificado de conclusão.