San Lorenzo 1×3 Santos; veja o resumo e as estatísticas da vitória santista pela Libertadores

Respeitando o seu DNA ofensivo, o Santos começou o jogo em cima, encurralando o San Lorenzo no campo de ataque. Logo aos quatro minutos, Marcos Leonardo cai diante da marcação dentro da área. O lance gerou reclamação por parte dos santistas, mas, pouco tempo depois, a comemoração veio: Lucas Braga abriu o placar em chute cruzado aos 7.

Aos 41, o Ciclón assustou: cruzamento de Óscar Romero para Troyansky, que cabeceou à direita do gol. Três minutos depois, Devecchi derrubou Marcos Leonardo dentro da área. Na cobrança do pênalti, Marinho soltou uma pancada e ampliou o placar, fazendo com que a equipe santista descesse ao vestiário em vantagem.

Na segunda etapa, o Santos iniciou mantendo a postura que levou à obtenção do resultado parcial. Aos 11 minutos, Pará arrancou pela direita e cruzou. Lucas Braga cabeceou firme e exigiu outra importante defesa de Devecchi. Na sequência, a defesa do San Lorenzo afastou uma cobrança de escanteio de Gabriel Pirani.

Aos 15, Óscar Romero levantou em direção à grande área. Troyansky tocou de cabeça e João Paulo praticou a defesa. Três minutos depois, Lucas Braga tocou para Marcos Leonardo, que chutou para uma intervenção de Devecchi. Aos 27 minutos, Ángel Romero diminuiu para o Ciclón.

O San Lorenzo teve a chance do empate aos 30 minutos. João Paulo defendeu uma cabeçada de Nicolás Fernández na segunda trave. A bola ficou viva dentro da área e sobrou para Óscar Romero, que finalizou colocado, sobre o gol de Devecchi. Porém, a partida foi se desenrolando e, nos acréscimos, Ângelo marcou o terceiro.

San Lorenzo 1×3 Santos: veja as estatísticas da partida

Posse de bola: San Lorenzo 40% x 60% Santos

Finalizações: San Lorenzo 17 x 14 Santos

Finalizações no alvo: San Lorenzo 5 x 8 Santos

Escanteios: San Lorenzo 4 x 9 Santos

Impedimentos: San Lorenzo 6 x 0 Santos

Faltas: San Lorenzo 9 x 8 Santos

Cartões amarelos: San Lorenzo 1 x 0 Santos

Passes: San Lorenzo 310 (75% de precisão) x 476 (86% de precisão) Santos

Desarmes: San Lorenzo 28 x 11 Santos