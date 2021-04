San Lorenzo testa dois casos positivos para COVID-19 após empate contra Santos em Brasília

O San Lorenzo testou dois casos positivos para covid-19 após o empate contra o Santos por 2 a 2, nessa terça-feira, pela segunda fase da Conmebol Libertadores. O lateral Andrés Herrera e o auxiliar técnico Walter Ribonetto testaram positivo e já foram isolados do restante do grupo, segundo o Diário Olé.

