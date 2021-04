San Lorenzo x Santos: saiba onde assistir AO VIVO e ON LINE à partida da Libertadores | Futebol AO VIVO

Pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa Libertadores, San Lorenzo e Santos duelam no próximo dia 6 de abril, no Nuevo Gasómetro, às 21h30 (horário de Brasília). O classificado passará para a fase de grupos. O jogo será transmitido pelo SBT, em TV aberta, e pela CONMEBOL TV, no pay-per-view.

Time do San Lorenzo comemora gol (Foto: Getty Images)



Na segunda fase do torneio, o Peixe deixou para trás o Deportivo Lara. Após vencer na Vila Belmiro por 2 a 1, a equipe empatou por 1 a 1 na Venezuela e se classificou. Já o Ciclón eliminou a Universidad de Chile, levando a melhor 2 a 0 em casa após uma igualdade em 1 a 1 no Chile.

O Santos não atua desde 16 de março, quando empatou com o Deportivo Lara pela Libertadores. O técnico Ariel Holan não poderá contar com Copete, que está com a Covid-19. Soteldo é dúvida para a partida, pois ainda não se apresentou. Ele está na Venezuela, seu país natal.

Time do Santos comemora gol pela Libertadores (Foto: Getty Images)



Já o San Lorenzo conta, em seu elenco, com jogadores que passaram pelo Brasil. Dois exemplos são Franco Di Santo, ex-Atlético-MG, e Ángel Romero, ex-Corinthians. Os dois balançaram as redes diante da Universidad de Chile. Óscar Romero e o experiente goleiro Torrico também devem estar em campo.

San Lorenzo x Santos: como e onde assistir AO VIVO na TV

