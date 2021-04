Sánchez vira exemplo para Santos negociar com atacante e diretoria quer contrato por produtividade e diminuir salário

A diretoria do Santos tem uma série de situações para resolver nos bastidores. A principal envolve a busca por um novo treinador para assumir o posto deixado pelo argentino Ariel Holan, que pediu demissão ao longo da semana. Além de buscar um comandante, o Peixe também precisa se preocupar com a questão envolvendo jogadores em reta final de contrato.









De acordo com informação da reportagem do site “UOL Esporte“, a alta cúpula do Alvinegro Praiano pensa em utilizar o “caso Carlos Sánchez” como exemplo para renovar com um outro jogador do elenco. A intenção é utilizar um formato parecido nas tratativas para estender o vínculo do atacante Jonathan Copete.

Internamente, a diretoria do Santos já demonstrou intenção de permanecer com o colombiano, de 33 anos, no elenco para a sequência da temporada 2021. O objetivo do clube é propor um contrato por produtividade para Copete, que tem vínculo somente até o dia 18 de junho com o clube.

Copete: voltou a vestir a camisa do Peixe em 2021 (Foto: Ivan Storti/Santos FC/Divulgação)



Além disso, enquanto ainda não definiu a duração do novo acordo que irá propor, o Santos já definiu que o atacante terá que aceitar reduzir seu salário para ficar na Vila Belmiro. Antes de firmar um novo contrato, entretanto, o Peixe quer anunciar seu novo treinador, que terá importante na definição.

Depois de passar por empréstimos por Pachuca (MÉX) e Everton (CHI), Copete ainda ficou um tempo apenas treinando na Vila Belmiro enquanto o Santos não estava liberado para inscrever jogadores. Em abril, o colombiano voltou a vestir a camisa do Peixe após quase dois anos e chegou elogiado por Ariel Holan.