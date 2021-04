Santa Casa de Misericórdia do Recife recruta profissionais para diversas áreas

A Santa Casa de Misericórdia do Recife está recrutando profissionais para diversas áreas, com contratação imediata e cadastro de reserva. Os selecionados serão alocados nas diferentes unidades mantidas pela instituição filantrópica.

Há oportunidades imediatas para as posições de técnico de enfermagem do trabalho, médico clínico, médico infectologista, assistente administrativo financeiro, analista de sistemas, analista de ERP, auxiliar administrativo (temporária) e auxiliar de conservação e limpeza (temporária).

Profissionais interessados nos cargos de técnico de enfermagem, recepcionista, vigia, auxiliar administrativo, auxiliar de conservação e limpeza, copeiro, cozinheiro(a), auxiliar de farmácia, maqueiro, motorista e técnico de raio X podem se inscrever para o cadastro de reserva. Há oportunidades, ainda, para pessoas com deficiência.

Como se inscrever

Os interessados em concorrer a uma das vagas abertas devem enviar seus currículos diretamente para o e-mail [email protected], informando o nome da vaga desejada no campo assunto. As pessoas com deficiência devem encaminhar, também, o laudo médico que comprove a sua situação e sinalizar, no assunto “vaga PCD”.

Desta forma, os currículos serão encaminhados às unidades e, conforme for o caso, integrarão o banco de talentos da instituição.

A lista completa de vagas, assim como informações sobre requisitos e atribuições, estão disponíveis no site da Santa Casa Recife, na aba Trabalhe Conosco, e também nas redes sociais da entidade. Clique aqui para acessar.

