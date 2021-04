Santa Fe x Fluminense: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Depois de empatar com o River Plate (ARG) na estreia, o Fluminense volta a entrar e campo pela Libertadores. Nesta quarta-feira, às 21h, o adversário será o Independiente Santa Fe (COL), no Estádio Centenário, em Armênia, palco escolhido de última hora após veto das autoridades de Bogotá para conter a Covid-19. A alteração tem pontos positivos e negativos para o Tricolor: a menor altitude, de 1.480 metros contra os 2.650 metros da capital, mas uma mudança de logística faltando pouco tempo para o duelo.

O Santa Fe chega de uma dolorida derrota por 3 a 1 diante do Junior Barranquilla no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Colombiano. Na estreia do torneio continental, as duas equipes se enfrentaram e ficaram no empate por 1 a 1, deixando o grupo todo igual com um ponto. A principal ausência é o lateral-direito Carlos Arboleda, expulso na primeira rodada. O atacante Diego Valdés retorna.

Já o Fluminense está confiante depois de empatar com a equipe considerada a melhor da chave na estreia. Depois de um primeiro tempo nervoso, a avaliação é que dava para ter vencido o River no Maracanã. Após esta partida, os reservas do Tricolor ainda garantiram mais uma vitória no Campeonato Carioca e o time, além da Libertadores, precisará se dividir com a fase final do Estadual. O único novo desfalque é John Kennedy. Raúl Bobadilla está relacionado.

FICHA TÉCNICA

INDEPENDIENTE SANTA FE X FLUMINENSE

Data/Hora: 28/04/2021, às 21h

Local: Estádio Centenário, Armênia (COL)

Árbitro: Andrés Cunha (URU)

Assistentes: Andres Nievas (URU) e Pablo Llarena (URU)

Onde ver: Conmebol TV e tempo real do LANCE!

INDEPENDIENTE SANTA FE (Técnico: Harold Rivera)

Castellanos; Alexander Porras, Torijano, Jeisson Palacios, Mosquera; Giraldo, Pico, Caballero (Velásquez); Osorio, Árias e Jorge Ramos (Diego Valdés).

Desfalques: Sherman Cardernas (lesão muscular)

Suspensos: Carlos Arboleda

Pendurados: Ninguém

FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)

Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nene (Cazares) Kayky, Fred e Luiz Henrique.

Desfalques: John Kennedy e David Braz (pouco tempo de treinos)

Suspensos: Ninguém

Pendurados: Ninguém

Palpites: Na redação do LANCE!, 70% das pessoas acreditam no empate, enquanto os outros 30% apostam na vitória do Fluminense.