Santander divulga mais de 1 mil estágios com remuneração alta

O Santander divulga mais de 1.200 oportunidades de estágio em companhias clientes através do Programa Universitário Empresas Santander. Os salários são altos: R$1 mil por mês. Os estagiários terão que atuar em jornadas de trabalho de 4h por dia, com contratação de quatro meses. Veja, a seguir, como se inscrever a uma das vagas!

Santander divulga oportunidades de estágio

O Banco Santander anunciou que TODOS OS INSCRITOS terão direito a uma bolsa de estudos para o curso Próximos Passos. O curso se volta ao apoio da carreira de universitários e conta com certificação pela FIA USP e o próprio banco. Essa iniciativa é um processo seletivo do Santander Universidades, em conjunto com o Avançar, que já trouxe benefícios no período de sete anos a mais de quase 5 mil estudantes para a garantia de primeiros passos no mercado profissional.

Como se inscrever

Os interessados em uma das oportunidades de estágio que o banco Santander divulga podem acessar a página da Universia Jobs. As inscrições estarão disponíveis até 31 de outubro. A empresa está em busca de talentos que queiram complementar a equipe de sucesso do banco e garantir bons resultados para sua carreira!

