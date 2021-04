Santistas recordam saída de Holan do Independiente e pedem volta do técnico nas redes sociais

O pedido de demissão de Ariel Holan do Santos pegou muitas pessoas de surpresa, incluindo torcedores do clube. E, nas redes sociais, muitos começaram a pedir para que o argentino voltasse atrás, postando a hashtag #FicaHolan.

Os pedidos se basearam em outro episódio do comandante argentino, quando o mesmo pediu para deixar o Independiente no final de 2017, por conta de ameaças de torcedores.

Três dias depois, porém, o comandante voltou atrás em sua decisão e seguiu na equipe até o início de 2019. Pela torcida do Santos, a hashtag se tornou o quinto assunto mais comentado do país.

No clube paulista, o motivo para que o técnico optasse por deixar a equipe seria a cobrança exagerada de alguns torcedores que picharam o muro da Vila Belmiro após a derrota para o Barcelona, além de rojões sendo estourados onde mora.

Além disso, a impossibilidade de fazer novas contratações para reforçar o elenco e a descrença em seu trabalho levaram o argentino a pedir para sair do clube.