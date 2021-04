Santo André leva pressão, mas segura empate com o São Bento

Nesta terça-feira, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista, o São Bento foi até a capital paulista para enfrentar o Santo André, no Canindé. As duas equipes ficaram no empate por 0 a 0.

O placar sem gols refletiu a qualidade do jogo disputado nesta terça-feira. No primeiro tempo, as duas equipes tiveram pouca criatividade e pouco exigiram dos goleiros adversários.

Na segunda metade de jogo, o time de Sorocaba balançou a rede com Patrick Vieira – mas o árbitro viu falta no lance e anulou o tento. Nos minutos finais, o Santo André teve Willian Goiano expulso e o São Bento foi mais perigoso, ainda que não tenha conseguido balançar a rede.

O empate deixa o Ramalhão na vice-liderança do grupo A, com seis pontos. Em situação distinta, o São Bento soma apenas três pontos e é lanterna no grupo B do Paulistão.