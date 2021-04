Santo André x Palmeiras: data, hora e canal da partida do Campeonato Paulista | Como e onde assistir AO VIVO e ONLINE na TV | Futebol AO VIVO

Pela décima rodada do Campeonato Paulista, Santo André e Palmeiras se enfrentam neste domingo (2), no Canindé, às 20h (horário de Brasília). O Verdão busca um milagre para se classificar à próxima fase. Você poderá acompanhar o duelo ao vivo pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Jogadores do Santo André comemoram gol (Foto: Diogo Reis/AGIF)



Depois de perder para a Inter de Limeira nesta quinta-feira (29), o Palmeiras corre atrás de uma classificação considerada improvável. A equipe soma apenas 12 pontos no Grupo C, seis atrás do segundo colocado Novorizontino. Já o Ramalhão ainda briga por uma vaga, tendo três pontos de distância para a Inter de Limeira na chave A.

Pensando na partida da próxima terça-feira (4), diante do Defensa y Justicia, pela Libertadores, o técnico Abel Ferreira deve escalar um time de garotos na partida pelo Paulistão. É mais uma chance para jogadores considerados reservas mostrarem serviço ao treinador português.

Jogadores do Palmeiras comemoram gol pelo Paulistão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)



Já o Santo André vive um campeonato ruim: apenas uma vitória na competição, com quatro empates e quatro derrotas. Os atacantes Vitinho e Caio Rangel são as grandes esperanças do time do interior paulista.

Santo André x Palmeiras: como e onde assistir AO VIVO à partida do Campeonato Paulista

Santo André e Palmeiras se enfrentam neste domingo (2), no Canindé, às 20h (horário de Brasília). Você poderá acompanhar o duelo ao vivo pelo serviço de pay-per-view Premiere.