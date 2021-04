Santos aceita liberar Lucas Loureço para o Athletico, mas impõe condição; meia foi “esquecido” e não joga com Holan

O torcedor do Santos renovou suas esperanças no time após a final da Libertadores. Com a chegada de Ariel Holan, o Peixe mudou sua forma de jogar e têm demonstrado evolução técnica. Com a entrada de Meninos da Vila como Ângelo, Marcos Leonardo, Kaiky e outros, o Alvinegro parece reencontrar o seu DNA ofensivo.









Logo no início de 2021 os comandados de Holan terá um grande desafio. Pela terceira fase da Libertadores, o Santos encara o San Lorenzo. O jogo de ida será na terça-feira (06), na Argentina, e dia 13 no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Entretanto, o técnico não poderá contar com Sandry, que rompeu o ligamento do joelho direito, e Ivonei, com lesão muscular na coxa.

Foto: Ivan Storti/Santos FC



Outro Menino da Vila que pode não estar à disposição de Holan é Lucas Lourenço – mas não por lesão. De acordo com o jornalista Arthur Farias, do Portal Meu Peixão, o Athletico está de olho no meia de 20 anos. No entanto, o Peixe não terá vida fácil para tirar o garoto da Vila Belmiro. Enquanto os paranaenses querem colocar uma cláusula de compra, os paulistas se negam.

A ideia do Furacão é adquirir Lourenço por empréstimo com válidade até o fim do ano, mas com a opção de compra em definitivo ao fim desse primeiro vínculo. O Santos, em contrapartida, aceita liberar o jogador, mas sem ficar refém de uma possibilidade de perdê-lo de uma vez. As negociações seguem nos bastidores, mas longe de um fim.

Destaque das categorias de base, Lucas Lourenço não conseguiu o mesmo sucesso no time profissional. Depois de renovar seu contrato – válido até 2024 – o atleta perdeu espaço e às vezes sequer fica no banco de reservas. Promovido por Cuca, hoje no Atlético-MG, o jogador também não vem sendo utilizado por Holan.