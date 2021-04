Santos acerta detalhes, vende Soteldo ao Toronto FC e pode lucrar no futuro; Rueda já avalia contratações

O Santos finalizou na madrugada deste sábado (24) a venda do atacante Yeferson Soteldo ao Toronto FC, do Canadá. Com a transferência, o Peixe se livrará da punição na FIFA que impede o clube de registrar jogadores. Os últimos detalhes ajustados foram divulgados oficialmente pela diretoria em nota oficial e existe a possibilidade de lucrar no futuro.









Ao todo, a negociação chega a US$ 6 milhões (cerca de R$ 33 milhões), sendo que deste valor, o Toronto FC irá enviar metade ao Santos e o restante ao Huachipato. No acordo, o Peixe irá destinar seus US$ 3 milhões (R$ 16,5 milhões) ao clube chileno e ainda pagará mais US$ 500 mil (R$ 2,7 milhões) para quitar a dívida pela contratação do venezuelano.

Para fechar o negócio, os empresários toparam não receber comissão. Já Soteldo abriu mão de pagamentos devidos pela rescisão contratual na Vila Belmiro. Na sequência, o Huachipato irá retirar a ação na FIFA e está aberta a possibilidade de o Santos lucrar no futuro. A diretoria conseguiu manter 12,5% de uma venda futura do atleta, caso ele seja transferido em definitivo para algum clube de fora da MLS.

“Foi uma proposta que o Huachipato também aceitou e, principalmente, que o atleta queria. Não podíamos segurar o Soteldo, diante desse cenário. Na verdade, o Santos comprou, mas nunca pagou”, afirmou o presidente Andrés Rueda, que já avalia investidas no mercado da bola para qualificar o plantel.

“Com este Transfer Ban resolvido, abrimos uma janela para podermos considerar a contratações pontuais, dentro da responsabilidade financeira que assumimos no Clube, de atletas para encorpar o elenco, dada a participação em muitas competições de forma simultânea”, destacou o mandatário. Desde janeiro de 2019 no Alvinegro Praiano, Soteldo acumulou 104 partidas e 20 gols marcados.