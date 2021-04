Santos amedronta San Lorenzo na Libertadores e argentinos tomam decisão polêmica para jogo de volta; santistas comemoram

Sem poder contratar jogadores devido ao bloqueio sofrido pela Fifa, a principal aquisição do Santos para a temporada foi para a beira do gramado. Após um ótimo trabalho feito na Univerdad do Chile, o técnico Ariel Holan aceitou o desafio de comandar o Peixe e, até o momento, vem agradando a diretoria e os torcedores.









Tendo em mãos basicamente Marinho, Soteldo e os Meninos da Vila, Holan agrega experiência e juventude para fazer do Santos um time diferente do que foi na temporada passada – apesar de ter sido vice-campeão da Libertadores com Cuca. Uma prova da confiança da direção santista no argentino é o longo contrato assinado, válido até dezembro de 2023.

Implantando seu estilo de jogo aos poucos, o Peixe já dá indícios do que pode ser o ano de 2021. Na última terça-feira (06), por exemplo, encarou o San Lorenzo fora de casa e venceu por 3 a 1, dominando boa parte do jogo e com os meninos sendo destaque. Com gols de Lucas Braga, Marinho e do jovem Ângelo, de apenas 16 anos (!), o Santos leva vantagem para o jogo de volta.

Aliás, falando no jogo de volta, a imprensa hermana informou nesta quarta-feira (07), que o San Lorenzo deve vir para o Brasil para encarar o Santos, no dia 13, com o time reserva. Os argentinos querem focar na liga nacional, onde vê mais chances de título, do que na fase 3 da Libertadores, que daria uma vaga na fase de grupos da competição continental.

Nas redes sociais, a torcida santista tira sarro dos argentinos ao falar que os garotos do Santos deixaram os experientes do San Lorenzo com medo. Se virão com o time reserva ou não, ainda não se sabe, mas o fato é que o Peixe não tomou conhecimento do time do papa e leva uma grande vantagem para o Mané Garrincha, na terça-feira que vem.