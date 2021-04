Santos anuncia a venda de Soteldo ao Toronto e liberação do transferban

O Santos anunciou no início da tarde deste sábado ter concluído a venda do atacante Soteldo ao Toronto FC, do Canadá. O jogador foi negociado por US$ 6 milhões (cerca de R$ 33 milhões). O Peixe repassou sua parte ao Huachipato e ainda pagará US$ 500 mil, de forma parcelada, para quitar sua dívida com o clube chileno. No entanto, o clube ficará com 12,5% de uma venda futura.

Com a transferência, o Peixe conseguiu a liberação do Transfer Ban, imposto pela FIFA justamente pela dívida com o Huachipato, da Venezuela, pela compra do atacante venezuelano.

– Foi uma proposta que o Huachipato também aceitou e, principalmente, que o atleta queria. Não podíamos segurar o Soteldo, diante desse cenário. Na verdade, o Santos comprou, mas nunca pagou – disse Rueda.

– Com este Transferban resolvido, abrimos uma janela para podermos considerar contratações pontuais, dentro da responsabilidade financeira que assumimos no clube, de atletas para encorpar o elenco, dada a participação em muitas competições de forma simultânea – destaca o presidente.

Yeferson Soteldo, 23 anos, chegou ao Santos em janeiro de 2019, vindo do Universidad do Chile, e logo se tornou ídolo, sobretudo entre as crianças. Fez seu primeiro gol com a mítica camisa 10 no dia 24 de janeiro, no Paulistão. Até hoje foram 104 partidas pelo Peixe, balançando as redes 20 vezes.

– Temos de agradecer ao Soteldo por esse período no Santos, que tanto nos trouxe alegrias e por sua combatividade em campo. Certamente gostaríamos que ficasse mais e fizesse história com a nossa camisa. Desejamos sorte em seu novo clube – finalizou Rueda.