Santos: Após a saída de [Ariel Holan], quem deve ser o novo técnico do Peixe? Vote | Bolavip Brasil

O Santos comunicou, na manhã desta segunda-feira (26), a saída do técnico Ariel Holan do clube. O anúncio foi feito pelo presidente Andrés Rueda em coletiva de imprensa, poucas horas depois da derrota do Peixe para o Corinthians, pelo Paulistão.

A decisão partiu do treinador argentino, que não se sentiu confortável com as cobranças exacerbadas dos torcedores santistas. Segundo Rueda, alguns adeptos chegaram a soltar rojões em frente à casa do ex-Universidad Católica.

Se você não conseguir visualizar a enquete, clique aqui.