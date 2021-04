[Santos]: Após [Ângelo] fazer história na Libertadores, jornal argentino classifica o Menino da Vila como ‘promissor e empolgante’ | Bolavip Brasil

Uma das maiores promessas do Santos, Ângelo fez história na Libertadores na última terça-feira (06), depois de marcar um gol contra o San Lorenzo e se tornar o jogador mais jovem a anotar um tento na competição continental.

Após o recorde alcançado pelo Menino da Vila, o jornal argentino ‘Olé’ publicou uma reportagem especial sobre o jogador. Na matéria, o veículo de comunicação não poupou elogios ao atleta de apenas 16 anos e também destacou a estreia precoce de Ângelo no Brasileirão.

Ângelo, do Santos, comemora gol pela Libertadores. Foto: Getty Images



“Desde 2003 não havia uma estreia tão precoce no torneio brasileiro, como a desse garoto promissor. Atacante rápido, que é empolgante, tanto é que firmou contrato no final do ano“, escreveu o diário, que ainda sugeriu que o nome de Ângelo deve ser guardado na mente dos torcedores.

Pelo Santos, Ângelo derrubou recorde que durava havia décadas

Com o gol marcado contra o San Lorenzo, Ângelo ainda derrubou um recorde que durava havia décadas. Até então, o argentino Juan Carlos Cárdenas, ex-Racing, era o mais jovem a marcar na Libertadores, em partida realizada em 1962.