Santos aproveita falhas do goleiro e vence a Inter de Limeira na Vila

O Santos aproveitou duas falhas do goleiro Rafael Pin e, mesmo sem jogar bem, venceu a Inter de Limeira por 2 a 1 na noite deste domingo, na Vila Belmiro, e assumiu a liderança do grupo D do Campeonato Paulista, com nove pontos ganhos. Deivid (contra) e Bruno Marques fizeram os gols do Peixe.

Na próxima rodada, sexta-feira, o Santos volta a campo para enfrentar o Novorizontino, fora de casa. Antes, estreia na fase de grupos da Copa Libertadores, terça-feira, diante do Barcelona do Equador, na Vila.

O jogo

O Santos começou o jogo mais ligado do que na partida contra a Ponte Preta. Aos 14 minutos, Kaio Jorge cobrou falta da entrada da área, a bola bateu na barreira e sobrou para Guilherme Nunes, que chutou forte. O goleiro rafael Pin mandou para escanteio. Na sequência da jogada, Lucas Lourenço cobrou escanteio da esquerda, o goleiro da Inter saiu mal e furou, a bola bateu em Deivid e entrou.

Depois do jogo, o Peixe voltou a ter dificuldade na criação das jogadas e o time do interior cresceu. Aos 28 minutos, Lucas Batatinha recebeu bom passe dentro da área e tocou com estilo na saída de Vladimir para empatar a partida.

No primeiro tempo, o Santos só voltou a ter chances aos 45 minutos, em cobrança de falta da entrada da área. Lucas Lourenço acertou a barreira, mas Ângelo aproveitou o rebote e chutou forte. O goleiro Rafael Pin fez boa defesa e mandou a bola para escanteio.

No intervalo, o técnico Ariel Holan trocou Jhonnathan e Lucas Barbosa por Sandro e Wellington Tim. O Peixe começou até melhor, mas, aos 16 minutos, Guilherme Nunes dividiu com Elacio Cordoba no meio-campo. O árbitro deu amarelo para o jogador da Inter, mas foi chamado pelo VAR e, após olhar a imagem, deu vermelho para o volante do Santos.

Depois da expulsão, só deu Inter. Aos 30 minutos, após cruzamento de Elácio da direita, Roger ajeitou e Lucas Batatinha teve tempo de dominar na área, escolher o canto e chutar, mas a bola saiu à esquerda do gol de Vladimir.

O técnico Ariel Holan colocou em campo Marinho e Soteldo. O primeiro foi derrubado na entrada da área aos 36 minutos. Ele mesmo cobrou a falta, mas o goleiro Rafael Pin fez grande defesa. Aos 41, Soteldo cobrou falta da esquerda, o goleiro Rafael Pin falhou feio e Bruno Marques empurrou para o gol.

SANTOS 2 X 1 INTERNACIONAL (SP)



Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo

Gols: Deivid (contra), aos 15′ do 1ºT, Lucas Batatinha, aos 28′ do 1′ do T; Bruno Marques, aos 41′ do 2ºT)

Cartões amarelos: Lucas Barbosa e Alex (Santos), Thalisson Kelven e Deivid (Inter de Limeira)

Cartões vermelhos: Guilherme Nunes (Santos)

SANTOS

Vladimir, Luiz Felipe, Alex e Robson Reis; Vinícius Balieiro, Guilherme Nunes, Lucas Barbosa (Sandro, no intervalo), Lucas Lourenço (Marinho, aos 29′ do 2ºT) e Jhonnathan (Wellington Tim, no intervalo); Ângelo (Bruno Marques, aos 29′ do 2ºT)e Kaio Jorge (Soteldo, aos 19′ do 2ºT). Técnico: Ariel Holan

INTERNACIONAL (SP)

Rafael Pin; Elacio Cordoba, Thalisson Kelven, Renan Fonseca e Rafael Santos; Deivid (Balardin, aos 21′ do 2ºT), Igor Henrique, Thiaguinho e Rondinelly (Felipe Saraiva, aos 37′ do 2ºT); Lucas Batatinha e Roger. Técnico: Thiago Carpini