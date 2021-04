[Santos]: Ariel Holan congratula Ângelo após o Menino da Vila fazer história na Libertadores | Bolavip Brasil

O Santos venceu o San Lorenzo na noite da última terça-feira (06), por 3 a 1, com gols marcados por Lucas Braga, Marinho e Ângelo. Com o triunfo, o Peixe ganhou uma boa vantagem para o jogo de volta, que deve acontecer no Brasil.

Após o tento anotado por Ângelo ante o time argentino, o Menino da Vila se tornou o jogador mais novo da história a marcar em uma partida da Libertadores, aos 16 anos, três meses e 16 dias.

O atleta do Peixe superou uma marca que já perdurava havia décadas. Isso porque o jovem ultrapassou o argentino Juan Carlos Cárdenas, do Racing, que até então era o detentor do recorde, depois de marcar um gol na competição aos 16 anos, sete meses e dois dias, em 1962, de acordo com o ge.globo.

Santos: Ariel Holan congratula Ângelo após Menino da Vila entrar para história na Libertadores

No Twitter, o técnico Ariel Holan parabenizou Ângelo pelo feito histórico na Libertadores. “Parabéns, jogador mais jovem a marcar na Libertadores. Muito orgulho“, escreveu o treinador argentino.