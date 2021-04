Santos: Ariel Holan fala sobre jogadores jovens: “Querem que joguem muito bem em muito pouco tempo”

O treinador Ariel Holan, do Santos, disse que acha importante usar jogadores mais jovens na equipe. Um dos exemplos é Kaiky, de 17 anos, que será titular de defesa no jogo desta terça-feira (13) contra o San Lorenzo, da Argentina, pela Copa Libertadores.

Ele disse que é necessário rodar o elenco e dar mais espaço para que os Meninos da Vila possam brilhar, porém com calma e sem pressão. O jogo desta noite vale uma vaga na fase de grupos do campeonato.









Em entrevista ao UOL Esporte, Ariel disse que é importante que os veteranos ajudem os mais jovens no cotidiano e que isso afeta o funcionamento do time como um todo. Ele também diz achar a quantidade de jogos no futebol brasileiro “anormal”, e pediu que os torcedores tenham paciência.

“É muito importante os jogadores não tão jovens que tenho no plantel, como Luiz Felipe, Alison, Vladimir, Pará, Felipe Jonatan… Alguns jogam no time principal, outros esperam sua oportunidade, mas todos tentam integrar os jovens. É muito importante que os jogadores compreendam a situação e façam o impossível para que os jovens se sintam cômodos”.

Holan continua: “O Santos tem um grupo de jovens com muitas condições, mas alguns estão começando a jogar agora. Creio que irão se firmar no time e jogar sem problemas. Estão fazendo isso, mas alguns são muito jovens, precisa de paciência. Muitos querem que joguem muito bem em muito pouco tempo. E isso não é tão fácil, tem que acompanhá-los e respaldá-los, mas exigir e também dar apoio”.

“São muitos jovens juntos, que jogam juntos. Precisa realmente acompanhar todo esse processo. Isso é o que eu esperava, estou contente. O clube no momento não pode contratar. E sabemos que temos que jogar quantidade de jogos anormais. Não é normal, é anormal! Mas com todo o tema do Covid, temos que assumir, enfrentar, e fazer! Temos que trabalhar muito para fazer as partidas o melhor possível”, finaliza.