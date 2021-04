Santos começa bem, mas falha e perde para o Boca Juniors pela Libertadores

O Santos fez um bom primeiro tempo, mas voltou a falhar em jogadas conhecidas e perdeu por 2 a 0 para o Boca Juniors na noite desta terça-feira, em Buenos Aires, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Com o resultado, o Boca lidera o grupo, com seis pontos, e o Santos é o lanterna, ainda sem pontuar. Na próxima rodada, terça-feira, o Peixe recebe o The Strongest, na Vila Belmiro. Antes, pega o Red Bull Bragantino, sábado, pelo Campeonato Paulista.

O jogo



O Santos começou o jogo com muita disposição, marcando a saída de bola do Boca Juniors e com muito mais disposição do que nas últimas partidas. A primeira chance do time saiu aos nove minutos, em cobrança de falta de Gabriel Pirani, que parou em boa defesa do goleiro Rossi.

O Boca Juniors só conseguiu ameaçar o Peixe no final do primeiro tempo. Aos 42 minutos, Pavon recebeu nas costas de Felipe Jonatan, cortou Lucas Braga e soltou a bomba, mas o goleiro João Paulo fez grande defesa.

Logo no início do segundo tempo, a maior fragilidade do Santos apareceu. Com um minuto, após cobrança de escanteio da esquerda, a boa foi desviada no primeiro pau e Carlitos Tevez apareceu sozinho no segundo pau para empurrar para o gol. Os jogadores do Peixe pediram impedimento, mas Marcos Leonardo dava condição.

O segundo gol saiu aos 23 minutos. Marinho perdeu a bola na entrada da área, o Boca Juniors saiu em contra-ataque e Carlitos Tevez deixou Villa na cara do gol. O colombiano finalizou na saída de João Paulo e ampliou o marcador.

O Peixe ainda tentou buscar a reação, mas só finalizou aos 40 minutos, com Kaio Jorge, mas a bola passou por cima do gol.

BOCA JUNIORS 2 X 0 SANTOS – COPA LIBERTADORES



Local: La Bombonera, em Buenos Aires (ARG)

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Gols: Carlitos Tevez, com 1′ do 2ºT, Villa, aos 23′ do 2ºT

Cartões amarelos: Sández e Medina (Boca Juniors) e Vinícius Balieiro, Alison, Marcos Leonardo e Pará (Santos)

BOCA JUNIORS

Rossi; Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz e Sández; Cristian Medina (Buffarini, aos 33′ do 2ºT), Alan Varela, Agustín Almendra (Jara, aos 26′ do 2ºT) e Sebastián Villa; Carlos Tevez (Soldano, aos 39′ do 2ºT) e Pavón (Obando, aos 39′ do 2ºT). Técnico: Miguel Angel Russo

SANTOS

João Paulo, Pará (Madson, as 37′ do 2ºT), Kaiky Fernandes, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Vinícius Balieiro (Kaio Jorge, aos 17′ do 2ºT) e Gabriel Pirani (Lucas Lourenço, aos 30′ do 2ºT); Marinho, Marcos Leonardo (Jean Mota,, aos 30′ do 2ºT) e Lucas Braga (Ângelo, aos 30′ do 2ºT). Técnico: Marcelo Fernandes