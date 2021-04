Santos contrata garoto prodígio de 7 anos para o futsal

Lucas Teles, de apenas sete anos, mais conhecido como Lukinha, é o novo jogador das categorias de base do Santos para a equipe sub-7 de futsal. O garoto prodígio chegou a ser convidado pela equipe de futsal do Magnus, mas com a pandemia o time não conseguiu formar uma categoria de base para a idade dele. Lukinha assinou nesta semana e já está treinando online com a equipe.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista

Nascido em 2014 e natural de Botucatu, no interior de São Paulo, Lukinhas foi acompanhado online e avaliado pelo técnico do sub-7, Matheus Cassita. Em entrevista com o DIÁRIO, os pais do Lucas falaram sobre a expectativa para o garoto e da chegada tão sonhada no Santos.

– As expectativas são as melhores, esperamos que ele seja feliz e esse é nosso desejo. Que ele continue fazendo o que gosta, inclusive, isso pesou para a gente também na escolha pelo Santos, ele vai ter a oportunidade de conviver mais com os amigos de time. O importante é ele se sentir bem estar feliz, isso é o nosso maior alegria como pais – afirmou Paulo Teles, pai de Lucas.

Lucas tinha a possibilidade de fazer testes no Corinthians, Palmeiras e São Paulo, mas ele escolheu o Santos. Ainda na conversa com o DIÁRIO, o pai torcedor do Corinthians e a mãe, do Palmeiras, contaram sobre a reação com o a escolha do garoto e a paixão pela bola desde pequeno.

– Desde que vi que o Lucas levava jeito pro futebol sempre pensamos no Santos, o Lucas teve convites pra fazer testes nos quatro grandes de São Paulo e ele quis o Santos. Então cabe a gente acolher esse clube que acolheu o Lucas e que ele escolheu. A paixão dele começou desde pequeno, os primeiros passos do Lucas foi atrás de uma bola, ele foi crescendo e vimos que ele tinha jeito. Com quatro anos ele começou em uma escolinha e no primeiro dia o professor elogiou muito. Chegou a passar em uma peneira aqui na cidade para o sub-8 com apenas cinco anos, desde então surgiu o interesse do Magnus que não foi concretizado e agora o Santos – afirmou a mãe, Karina, ao DIÁRIO.

Conhecido na cidade natal, a conta de Lukinhas nas redes sociais é seguida por dez mil pessoas e promete ser mais um prodígio do Peixe.