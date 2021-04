Santos: Contrato do meio-campista Kevin Malthus é renovado por mais cinco anos

Em meio a uma semana turbulenta, com a saída do técnico Ariel Holan e a derrota para o Boca Juniors na Copa Libertadores, o Santos enfim dá uma boa notícia ao seu torcedor. Jovem de apenas 18 anos, o meio-campista Kevin Malthus teve seu contrato prorrogado até março de 2026.









Ele atuou em cinco partidas com a camisa santista no Campeonato Paulista, mas não chegou a ser utilizado na Copa Libertadores. Outros jogadores formados no clube, como Vinícius Balieiro, Sandry, Gabriel Pirani e Ivonei, estão na frente na briga por uma vaga no time titular.

Kevin Malthus concedeu entrevista ao site oficial do clube, falando sobre a renovação: “Só tenho que agradecer a Deus, a minha família, meus representantes e ao Santos. Agora é trabalhar firme para conquistar meu espaço e fazer minha história com essa camisa tão pesada”.

Há quase uma década no Santos, o meio-campista rememora a história no clube: “Aqui, comecei na escolinha Meninos da Vila, depois passei no teste para começar no futsal e depois acabei indo para o campo também. Nisso lá se vão oito anos de clube. E espero que seja só o começo”, declarou o jogador.

Com um início ruim na Libertadores, o Peixe, ainda sem um técnico efetivo, atua neste sábado pelo Campeonato Paulista. Comandada pelo interino Marcelo Fernandes, a equipe vai a Bragança Paulista enfrentar o RB Bragantino.