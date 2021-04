Santos e WTorre conversam sobre construção da nova Vila Belmiro

A diretoria santista deu mais um avanço para a construção da “nova Vila Belmiro”. Representantes do Santos e WTorre se reuniram para conversar sobre o projeto do novo estádio do Peixe, que ainda preciso ser avaliado no Conselho Deliberativo. O arquiteto responsável pelo projeto é Luiz Volpato.

O valor estimado gira em torno de R$ 250 milhões e seria bancado pela WTorre. A concessão seria de 30 a 35 anos. Porém, o presidente santista, Andres Rueda, ainda negocia com a empresa, o que pode fazer com que os valores sofram alterações.

Na conversa sobre o novo estádio, os dirigentes santistas analisaram o projeto desenvolvido pelo arquiteto Luiz Volpato e sugeriram alguns ajustes. Mas ainda não há nenhum martelo batido com a WTorre em relação aos custos e divisão de receitas do projeto. As conversas e negociações seguem em andamento.