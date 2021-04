Santos encerra a preparação para a estreia na fase de grupos da Libertadores

Depois de vencer a Inter de Limeira na noite do domingo, o Santos realizou no período da tarde desta segunda-feira o último treino antes da estreia na fase de grupos da Libertadores. Nesta terça-feira, o Peixe recebe o Barcelona-EQU, às 19h15, na Vila Belmiro, no jogo que abre a chave C do torneio.

Como tem sido de praxe nesta temporada com o calendário apertado, a reapresentação do Santos coincidiu com o único treino que a comissão técnica de Ariel Holan teve para ajustar os últimos detalhes para a partida contra o Barcelona.

Depois do alongamento e de trabalhos físicos, Holan comandou uma atividade técnica e tática, definindo a equipe que entrará em campo na terça. Como o técnico poupou parte dos titulares nas últimas duas partidas do Paulistão, contra Ponte Preta e Inter de Limeira, os principais jogadores estarão descansados para a Libertadores.

Trabalho de posse de bola. pic.twitter.com/DIBBrLwyH9 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) April 19, 2021

A maior dúvida na escalação do Santos está no meio-campo. Enquanto Alison e Gabriel Pirani têm seus espaços garantidos no time, a terceira vaga tem ampla concorrência. Além de Balieiro e Ivonei, que são da posição, existe a possibilidade de Holan repetir a estratégia utilizada no jogo de volta contra o San Lorenzo e escalar um lateral como meio-campista.

Dessa forma, a provável escalação do Peixe para enfrentar o Barcelona é: João Paulo, Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Balieiro (Madson) e Pirani; Marinho, Soteldo e Marcos Leonardo.

Além de enfrentar o Barcelona, o Santos terá como adversários no grupo C da Libertadores o Boca Juniors-ARG e o The Strongest-BOL.