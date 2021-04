Santos encerra a preparação para jogo decisivo contra o San Lorenzo

O Santos realizou pela manhã desta segunda-feira no CT Rei Pelé o último treinamento antes da partida contra o San Lorenzo, que acontece na terça-feira, às 21h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Peixe pode até perder por um gol de diferença para se classificar à fase de grupos da Libertadores.

Na atividade, Ariel Holan definiu a equipe titular que enfrentará a equipe argentina, ajustando os últimos detalhes táticos do time em campo. Como de praxe, o Peixe também trabalhou bolas paradas no treino que antecede o jogo.

Para a partida desta terça-feira, a tendência é que Soteldo volta a ser titular. Afinal, desta vez o venezuelano participou de todas as atividades de preparação para o confronto. Além disso, Holan também conta com os retornos de Ivonei e Kaio Jorge, que brigam por vagas na equipe.

Depois de treinar pela manhã, a delegação do Santos almoçou no CT e deixou o local por volta das 14h. O voo para Brasília está marcado para às 17h, com previsão de chegada no Distrito Federal às 18h50.

Na partida de ida, o Peixe derrotou o San Lorenzo por 3 a 1, com gols de Lucas Braga, Marinho e Ângelo, abrindo uma boa vantagem na briga pela vaga na fase de grupos da Libertadores.