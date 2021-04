Santos faz ação com patrocinadora para doar comida a cada gol da equipe

Nesta quinta-feira, o Santos anunciou uma ação solidária com a Kicaldo, patrocinadora do clube. A cada gol marcado pela equipe, serão doados 100 quilos de feijão ao programa Panela Cheia Salva, que visa ajuda famílias carentes no período da pandemia.

O movimento já estava valendo para a partida contra o San Lorenzo, em que o Peixe venceu por 3 a 1. Ou seja, já são 300 quilos doados pelo clube e seu patrocinador. A entrega dos alimentos será feita pela empresa.

#Kicaldo e Santos FC se unem para doação de alimentos para o #PanelaCheiaSalva#MuitoAlémDoFutebol 🤝🤍🖤@CUFA_Brasil Segue a thread ⬇️ pic.twitter.com/5ewSr9H73c — Santos Futebol Clube (@SantosFC) April 8, 2021

O programa Panela Cheia Salva é organizado por diferentes movimentos que visam juntar cestas básicas e levar às famílias que mais precisam nas favelas do Brasil.