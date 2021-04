Santos fecha novo patrocinador para a barra de trás do calção até o final de 2021

O Santos anunciou nessa terça-feira um novo patrocinador para seu uniforme. O Cartão de Todos estampará a parte de trás do calção até o final de 2021.

“Temos o orgulho de anunciar essa nova parceria, com mais uma empresa referência em seu mercado, assim como o Santos e que também oferecerá benefícios aos nossos torcedores. Seja bem-vindo Cartão de Todos e que seja um vínculo duradouro e, mais ainda, vitorioso”, afirmou Andres Rueda, presidente do clube.

Além do patrocínio, o Cartão de Todos também lançará um produto personalizado para os santistas, o Cartão de Todos Santos. Benefícios exclusivos agregados ao cartão estão sendo planejados ainda para este ano.

“O Cartão de Todos comemora a parceria com o Santos. É um orgulho para nós estarmos no uniforme de um clube com tanta história, vitórias e que tem em sua trajetória grandes nomes do futebol. Entramos para somar com a nação santista e estamos empolgados para ficar ainda mais próximos dos torcedores do time com nosso produto licenciado e customizado Cartão de Todos Santos. Queremos estar juntos em vitórias coletivas do clube e também em conquistas particulares, na vida de cada um dos torcedores”, diz Ícaro Vilar, vice-presidente internacional e financeiro do Cartão de Todos.

O Santos enfrenta o San Lorenzo nessa terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Argentina, em jogo válido pela ida da terceira fase da Copa Libertadores.