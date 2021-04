Santos joga mal, leva três gols no primeiro tempo e perde para a Ponte Preta em Campinas

Em uma noite em que a equipe não funcionou individual e coletivamente, o Santos perdeu para a Ponte Preta por 3 a 0, na noite desta sexta-feira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Todos os gols da partida foram assinalados ainda na primeira etapa.

Com o resultado, o Peixe segue na vice-liderança do grupo D, com seis pontos ganhos. O Santos volta a campo no próximo domingo para enfrentar a Inter de Limeira, às 20 horas, na Vila Belmiro, também pela competição estadual. Em seguida, na terça (20), a equipe fará sua estreia na fase de grupos da Libertadores contra o Barcelona (EQU) às 19h15, na Vila Belmiro. A Ponte Preta, terceira colocada do Grupo B com sete pontos, volta a atuar na segunda (19) contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, em confronto antecipado da 11ª rodada.

O jogo

O Santos começou a partida em Campinas apenas com a zaga titular e com duas improvisações nas laterais – Vinícius Balieiro na direita e Copete na esquerda. Apesar de ter criado uma boa chance aos quatro minutos, após bom passe de Ângelo e finalização por cima do gol de Kaio Jorge, o Peixe teve dificuldades para criar a deu espaços para a Ponte Preta.

O time do interior aproveitou para sair em contra-ataque e abriu o placar aos oito minutos. Moisés invadiu a área, passou por Vinícius Balieiro e chutou cruzado, John rebateu nos pés de João Veras, que soltou a bomba para marcar o primeiro. A bola no cruzamento era defensável e o goleiro do Peixe falhou.

O gol no início era tudo o que a Ponte Preta queria. A equipe ficou recuada em seu campo e o Peixe saiu, mas sem criatividade. Nos contra-ataques, o time de Campinas fez dois gols em dois minutos, o primeiro de novo com João Veras, aos 32, e depois com Moisés, aos 34.

O Peixe voltou para o segundo tempo com três mudanças e melhorou. Aos oito minutos, Lucas Lourenço cobrou falta da entrada da áea e o goleiro Ygor Vinhas fez boa defesa. Aos 13, após cobrança de escanteio da esquerda, a bola sobrou para Marinho na área e o atacante soltou a bomba, mas foi travado pela zaga.

O Santos seguiu pressionando em busca do primeiro gol. Aos 28 minutos, Marinho cobrou falta da entrada da área e o goleiro Ygor Vinhas fez grande defesa. Apesar da melhora, o Peixe deixou o campo sem balançar as redes do adversário. º

PONTE PRETA 3 X 0 SANTOS

Data: 16 de abril de 2021

Estádio: Moisés Lucarelli, em Campinas

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Marcelo Carvalho Vangasse e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: José Cláudio Rocha Filho

Público/renda: Portões Fechados

Cartões amarelos: Vinícius Balieiro, Kevin Malthus e Marcos Leonardo (Santos) e Yuri (Ponte Preta)

Cartões vermelhos: –

Gols: João Veras (8’/1ºT) (1-0), João Veras (32’/1ºT) (2-0) e Moisés (34’/1ºT) (3-0)

PONTE PRETA: Ygor Vinhas, Apodi, Luizão, Ruan Renato e Yuri; Dawhan (Léo Naldo, aos 24′ do 2ºT), Barreto, Camilo (Rena Mota, aos 18′ do 2ºT) e Niltinho (Pedrinho, aos 34′ do 2ºT); Moisés e João Veras (Paulo Sérgio, aso 18′ do 2ºT). Técnico: Fábio Moreno

SANTOS: Jhon, Vinícius Balieiro (Pará, no intervalo), Kaiky Fernandes, Luan Peres e Copete; Kevin Malthus, Ivonei (Lucas Lourenço, no intervalo) e Gabriel Pirani (Jean Mota, aos 28′ do 2ºT); Ângelo (Marinho, no intervalo), Kaio Jorge (Marcos Leonardo, aos 18′ do 2ºT) e Lucas Braga. Técnico: Ariel Holan