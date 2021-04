Santos leva 3 no primeiro tempo e perde da Ponte Preta com time misto

Jogando com um time misto após a classificação à fase de grupos da Libertadores no meio de semana, o Santos perdeu por 3 a 0 para a Ponte Preta, nesta sexta-feira, no Moisés Lucarelli, pelo Campeonato Paulista.

João Veras, aos 9 e aos 32 minutos do primeiro tempo, fez os dois primeiros gols da Ponte. Moisés, aos 35, fez o terceiro da Macaca.

No segundo tempo, o técnico do Peixe, Ariel Holan, chegou a colocar Marinho e Pará em campo para tentar buscar o placar, mas sem sucesso.

A Ponte ainda teve mais chances de transformar o jogo em goleada, porém não conseguiu aproveitar.

O Santos segue com 6 pontos na vice liderança do grupo D do Paulista, com apenas uma vitória até aqui. A equipe ainda continua sua “maratona de jogos” no domingo, contra a Inter de Limeira, antes de receber o Barcelona-EQU na terça-feira na estreia da fase de grupos da Conmebol Libertadores.

Essa é a terceira partida consecutiva do Santos sem vitória, com dois empates e uma derrota nesta sequência.

Já a Ponte Preta vai aos 7 pontos na chave B, mas tem dois jogos a menos que o líder São Paulo (16 pontos).

Ponte Preta 3 x 0 Santos

GOLS: Ponte Preta: João Veras (2x) e Moisés

PONTE PRETA: Ygor; Apodi, Ruan Renato, Luizão e Yuri; Dawhan (Léo Naldi), Barreto e Camilo (Renan Mota); Niltinho (Pedrinho), Moisés e João Veras (Paulo Sérgio) Técnico: Fábio Moreno

SANTOS: John Victor; Balieiro (Pará), Kaiky, Luan Peres e Copete; Alison, Kevin Malthus, Ivonei (Lucas Lourenço), Gabriel Pirani; Angelo (Marinho), Kaio Jorge (Marcos Leonardo) e Lucas Braga Técnico: Ariel Holan

Próximos jogos

Os dois times voltam a campo nos próximos dias