Santos monitora meia do Grêmio e pode fazer investida após desbloqueio da Fifa; “leilão” deve ser entrave

Depois de uma temporada "maluca" e quase conquistar a Libertadores, o Santos busca se organizar partindo das áreas adminstrativas do clube. Com a nova gestão veio também o novo técnico. Destaque na Univerdad Católica, do Chile, Ariel Holan assumiu o Peixe no início do ano com a missão de dar um novo padrão tático ao time.









Com contrato fora dos padrões dos técnicos, o argentino assinou com o Peixe enquanto durar o mandato do presidente Andrés Rueda (dezembro de 2023). Ainda sem poder contratar devido ao bloqueio da Fifa, o Alvinegro segue apostando na sua categoria de base para buscar os objetivos da temporada. Um deles é conseguir uma vaga na fase de grupos da Libertadores.

Foto: Silvio Avila/Getty Images



Falando em bloqueio, mesmo sem poder fazer movimentações no mercado da bola, o Peixe está atento. Segundo o jornalista Henrique Santarem, o Santos é um dos clubes que sonda a situação do meia Jean Pyerre, do Grêmio. Em baixa no Tricolor, o jogador de 22 anos deve estar de saída do Sul e outros clubes estão estão no páreo.

Atualmente, para o setor de criação, Ariel Holan vem alternando. Antes da lesão que o deixará longe dos gramados por até 9 meses, Sandry atuava um pouco mais a frente dos volantes e iniciou diversas jogadas ofensivas do Peixe. Mais experiente, Jean Mota também atuou na função e outro Menino da Vila, Gabriel Pirani, tem características de armação.

O Fluminense é quem parece estar mais próximo de conseguir tirar Jean Pyerre do Grêmio. As negociações se arrastam nos bastidores e o clube carioca insiste de diversas formas para tê-lo em seu elenco. O Santos, por sua vez, foca em quitar seus débitos até derrubar o bloqueio para, aí sim, pensar em contratar com mais objetividade.