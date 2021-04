Santos mostra problema no setor defensivo e tem gol vazado pelo sexto jogo seguido

Neste domingo, o Santos embalou o terceiro jogo seguido sem vitória. Ao receber o Corinthians, no clássico paulista, o Peixe perdeu por 2 a 0 e teve a defesa vazada mais uma vez.

Pela primeira vez na temporada, Ariel Holan tem o trabalho contestado e começa a sofrer uma pressão – principalmente após a derrota em casa para o Barcelona de Guayaquil.

Porém, o problema defensivo já vem de alguns jogos anteriores. A última vez em que o Peixe conseguiu terminar a partida sem levar gol foi no empate contra o Botafogo-SP, ainda no início do mês de abril, quando o marcador final apontou 0 a 0.

Desde então, o time da Vila tem visto a rede do próprio gol ser balançada pelos adversários – são 11 gols sofridos em seis jogos. O alvinegro não conseguiu segurar o pior ataque do Paulistão, a Inter de Limeira.

Além do Barcelona-EQU e da Inter, o Santos levou gols de San Lorenzo, Ponte Preta, Novorizontino e do rival Corinthians.

O Peixe embala uma sequência complicada na temporada, e com pouco tempo de treino, Ariel Holan vai precisar tirar um coelho da cartola para arrumar o setor defensivo e recuperar a confiança da equipe.