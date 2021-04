[Santos]: Neymar homenageia o Peixe no aniversário de 109 anos do clube e inflama a torcida alvinegra | Santos FC

O Santos comemora 109 anos de existência nesta quarta-feira (14), em um momento surpreendente. Finalista da edição passada da Libertadores, depois de superar os problemas extracampo, o Peixe retorna à fase de grupos da competição ainda neste mês, após passar pelo San Lorenzo na etapa preliminar do torneio continental.

No aniversário do Alvinegro, o ídolo Neymar mandou um recado especial em homenagem a sua ex-equipe. Em vídeo publicado nas redes sociais do time paulista, com legenda em inglês, o craque do PSG se mostrou grato pelas oportunidades e classificou o clube como ‘o maior de todos’.

Neymar, na época do Santos, em partida contra o Barcelona pelo Mundial de Clubes. Foto: Getty Images



“109 anos de história, 109 anos de Santos Futebol Clube, um clube que faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Um clube que me criou para o mundo do futebol. Tenho a honra de fazer parte dessa história do Santos. Desejo tudo de bom, que a gente possa continuar sendo o maior de todos“, declarou ele.

Neymar conquistou seis títulos pelo Santos

Vale lembrar que, pelo Santos, Neymar conquistou seis títulos: Campeonato Paulista (2010, 2011 e 2012), Copa do Brasil (2010, troféu inédito do Peixe), Libertadores (2011) e Recopa Sul-Americana (2012).