Santos procura Guto Ferreira e treinador expõe chance de treinar o clube; Rueda já foi comunicado

A torcida do Santos já começa a ficar apreensiva para saber quem será o novo treinador. A chegada de um estrangeiro está descartada. Diniz chegou a ser sondado, mas o negócio não avançou. Dorival Júnior também teve seu nome cogitado, mas não há nada de concreto ainda entre as partes. Outras possibilidades são debatidas internamente entre os dirigentes.









O jornalista Jorge Nicola informou nessa quinta-feira (29), que Guto Ferreira também esteve em pauta no Alvinegro Praiano através de uma sondagem. No entanto, o técnico está feliz no Ceará e, pelo menos nesse momento, não cogita sair para treinar outro clube do Brasil.

“A ideia de um técnico estrangeiro está completamente descartada e, antes de gravar o vídeo, eu conversei com uma pessoa muito próxima dos dirigentes do Peixe e essa pessoa me assegurou que o Santos tem encontrado muita dificuldade em achar um substituto. Tudo por causa da questão financeira. O Santos não quer gastar muito (…)”, noticiou.

Nicola deu detalhes sobre a situação do Guto Ferreira e Fernando Diniz: “Dois técnicos foram consultados, sondados e existiram conversas. Guto Ferreira e Fernando Diniz. Mas, pelo que conseguir apurar com esse dirigente, não houve progresso em nenhuma das duas negociações. O Guto está muito contente com as atuais condições do Ceará (…)”, completou.

O presidente Andrés Rueda tenta definir logo a situação para não virar uma novela e, assim, acabe atrapalhando ainda mais o planejamento do clube paulista. A saída de Holan foi tida como inesperada e mexe com diversas situações, dentro e fora de campo.