Santos projeta maratona de jogos e Ivonei tem oportunidade no time alternativo que encara a Ponte Preta

O Peixe carimbou a passagem para a próxima etapa da Libertadores, a fase de grupos da competição. Agora, a preocupação na Vila se volta para o Campeonato Paulista. Nesta sexta-feira (16), o Santos enfrenta a Ponte Preta, em Campinas. O duelo tem um clima de revanche, já que foi a Macaca que eliminou o Alvinegro Praiano na última edição do Paulistão, em 2020.









O técnico Ariel Holan sabe que terá que dosar a equipe, pois o Peixe encara uma jornada que conta com 11 jogos em 25 dias. Com isso, poupar jogadores e montar um time misto é a saída para a preservação do elenco. Todavia, o argentino pretende usar o Estadual como um ‘observatório’, para o aprimoramento da equipe.

Na lista dos poupados para o jogo do Paulistão, estão: o goleiro João Paulo, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, o volante Alison e o atacante Soteldo. O Peixe deve ter o garoto Jhonnathan na lateral esquerda, Vinícius Balieiro e Ivonei no meio-campo e Lucas Braga no lado esquerdo do ataque. A equipe está há três rodadas sem vencer na competição e figura na segunda colocação do grupo D, somando 6 pontos.

Contudo, o Santos que vai a campo no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, deve ter a seguinte formação: Jhon, Pará, Kaiky Fernandes, Luan Peres e Jhonnathan; Vinícius Balieiro, Ivonei e Gabriel Pirani; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga.