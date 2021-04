Santos provoca San Lorenzo, faz brincadeira com Papa e exalta atuação milagrosa de João Paulo

O Santos não venceu o San Lorenzo, mas conseguiu a classificação para a fase de grupos da Conmebol Libertadores com o empate em 2 a 2, nesta terça-feira (13), no Mané Garrincha. E o clube brasileiro usou as redes sociais para provocar os argentinos.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Após grande atuação do goleiro João Paulo, que conseguiu fazer defesas milagrosas nos minutos finais que puderam evitar uma reação do time. Logo após o duelo, então, o Peixe fez um trocadilho com o nome do arqueiro.

“Papa por Papa, sou mais o João Paulo”, escreveu o clube em seu perfil oficial no Twitter, com a torcida respondendo nos comentários como fotos do arqueiro como Pontífice.

A piada foi feita pelo fato de o San Lorenzo ser conhecido como o time do coração do Papa Francisco, que foi sócio do clube quando vivia na Argentina.

Papa por Papa, sou mais o João Paulo! — Santos Futebol Clube (@SantosFC) April 14, 2021

Na história, dois Papas escolheram o nome de João Paulo para representá-los, sendo o mais recente entre outubro de 1978 e abril de 2005, quando faleceu.

Após despachar Deportivo Lara, da Venezuela, e San Lorenzo, da Argentina, nas primeiras fases eliminatórias, o Peixe entra no Grupo C e começa a nova etapa da campanha daqui exatamente uma semana.