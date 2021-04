Santos realiza pesquisa e divulga elaboração de novas medidas para sócios-torcedores

O Santos anunciou nessa sexta-feira a elaboração de novas vantagens para os sócios-torcedores do clube. As medidas são baseadas em uma pesquisa feita com 14 mil torcedores, entre sócios, ex-sócios e pessoas que nunca se associaram.

Dê play e confira o balanço completo da pesquisa #FalaSantista ⚪⚫⁣⁣ pic.twitter.com/AAewpOIrrQ — Santos Futebol Clube (@SantosFC) April 16, 2021

Entre algumas das demandas dos sócios nas pesquisas, estão a inclusão do recebimento de produtos exclusivos do Peixe, além de uma melhora no atendimento do programa.

Sendo assim, o Peixe anunciou que vai buscar novas medidas, como: criação de uma plataforma única para sócios, uma rotina de enquetes, uma reformulação e automatização do atendimento Sócio Rei, o desenvolvimento de um produto para sócios que moram fora do estado de São Paulo e a elaboração de um resgate dos sócios inativos.

Em relação aos torcedores que deixaram o plano, 76.86% falaram que querem voltar a se associar ao Peixe. A maior parte dos votantes deram como justificativa de saída do programa a atual situação financeira, agravada por conta da pandemia da covid-19.